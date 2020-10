Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: la Danimarca ai raggi X. Pernille Harder la stella di un collettivo molto forte (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domani la Nazionale italiana di Calcio femminile si appresta a vivere un pomeriggio di passione, visto che alle ore 17.30 allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli affronterà la Danimarca: non un match qualunque, ma il primo atto del doppio confronto che mette in palio un pass per gli Europei 2022. Nel girone B di qualificazione, infatti, entrambe le formazioni sono state fin qui assolutamente impeccabili: 8 vittorie in altrettante partite per la Danimarca, 7 successi in altrettanti match per l’Italia (che deve anche recuperare la sfida con Israele). Insomma, il primo posto nel girone è chiaramente un affare a due e sarà assegnato in base all’esito del confronto odierno e del successivo replay di Viborg (1 dicembre). In caso ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domani la Nazionale italiana disi appresta a vivere un pomeriggio di passione, visto che alle ore 17.30 allo stadio “Carlo Cani” di Empoli affronterà la: non un match qualunque, ma il primo atto del doppio confronto che mette in palio un pass per gli. Nel girone B di qualificazione, infatti, entrambe le formazioni sono state fin qui assolutamente impeccabili: 8 vittorie in altrettante partite per la, 7 successi in altrettanti match per l’Italia (che deve anche recuperare la sfida con Israele). Insomma, il primo posto nel girone è chiaramente un affare a due e sarà assegnato in base all’esito del confronto odierno e del successivo replay di Viborg (1 dicembre). In caso ...

chalcio : Calcio femminile, ecco la videosintesi di Balerna-Oerlikon - tonicasubtonica : RT @calciofemita: ???? 39 anni fa la prima partita della Nazionale Portoghese Femminile @selecaoportugal ???? - calciofemita : ?? Troppo @Bolognacf per una Vis Civitanova volenterosa ma poco attenta e non in grado di difendersi dal gioco costr… - calciofemita : ???? Come scenderanno in campo le @AzzurreFIGC domani? Mancano ancora due match da giocare (oltre a questo), ma si tr… - calciofemita : ?? @gia_pad interviene a @TuttoMercatoWeb Radio: “La Fiorentina è stata la prima a migliorare il movimento, poi sono… -