Calcio femminile | Italia | altre due azzurre positive al Covid-19 | dopo il caso Guagni

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il numero di atletecontagiate presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano sale a tre,ilrelativo alla positività di Alia. Ad annunciarlo è la FederazioneGiuoco, la quale ha comunicato comedue giocatricine siano risultateai test per individuare eventuali contagi da Coronavirus. La conferenza stampa prevista alle ore 15.00 di lunedì 26 ottobre è stata annullata, in via del tutto precauzionale. L’identità delle due calciatrici non è stata rivelata, seppur si pensa che sarà divulgata in breve tempo.