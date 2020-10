Calciatore diciassettenne morto per depressione

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore diciassettenne

Il Posticipo

Jeremy Wisten, giovane diciassettenne calciatore, è morto suicida. Svincolato dal Manchester City, era alla ricerca di un nuovo club. Una brutta notizia ha sconvolto l’Inghilterra. Il giovane ...In questi giorni, in Spagna, si sta cercando l’etichetta giusta da attaccare al primo Barcellona-Real Madrid di questa stagione. Il solito gioco mediatico per aggiungere ...