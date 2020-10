Cagliari, Joao Pedro come Lulù Oliveira: “45 gol un sogno e una soddisfazione. Essere capitano grande onore” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bella intervista rilasciata da Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ai microfono di Videolina sport e riportata dal sito ufficiali del club sardo. A seguito della vittoria contro il Crotone, la seconda di fila in campionato, il numero 10 rossoblù ha commentato la sua prestazione con tanto di doppietta e il momento personale e di squadra.Joao Pedro: 45 gol e fascia da capitanocaption id="attachment 1042447" align="alignnone" width="621" Joao Pedro (getty images)/caption"45 gol come Oliveira? Non pensavo di arrivare a numeri tanto importanti. Questo traguardo mi mette insieme a calciatori che sono stati dei veri idoli dei tifosi e hanno scritto la storia del Club", ha detto Joao ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bella intervista rilasciata da, attaccante del, ai microfono di Videolina sport e riportata dal sito ufficiali del club sardo. A seguito della vittoria contro il Crotone, la seconda di fila in campionato, il numero 10 rossoblù ha commentato la sua prestazione con tanto di doppietta e il momento personale e di squadra.: 45 gol e fascia dacaption id="attachment 1042447" align="alignnone" width="621"(getty images)/caption"45 gol? Non pensavo di arrivare a numeri tanto importanti. Questo traguardo mi mette insieme a calciatori che sono stati dei veri idoli dei tifosi e hanno scritto la storia del Club", ha detto...

