Buongiorno dalla Borsa 26 ottobre 2020 (Di lunedì 26 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul Dow Jones; al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 11.692,57 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,09% e archivia gli scambi a 23.494,3 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,48%, terminando a 13.191,2 punti. Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Crolla Francoforte, con una flessione del 2,40%; tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,51%; seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell’1,07%. Il settore materie prime, con il suo -3,45%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su Tenaris, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,59%. È previsto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Tele) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul Dow Jones; al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 11.692,57 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,09% e archivia gli scambi a 23.494,3 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,48%, terminando a 13.191,2 punti. Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Crolla Francoforte, con una flessione del 2,40%; tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,51%; seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell’1,07%. Il settore materie prime, con il suo -3,45%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su Tenaris, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,59%. È previsto ...

giroditalia : Buongiorno dalla Base Aerea Rivolto! #Giro ??@ItalianAirForce @FrecceTricolori - GiovanniToti : Paesaggi mozzafiato ne vogliamo? Buongiorno dalla nostra Liguria ?? ?? @curatedtouring - aquariose : BUONGIORNO mi sto preparando per andare dalla veterinaria quindi potrò vedere dopo le twice!!! - flaviosasso : Buongiorno internauti, sotto questa pioggia, difficile non obiettare ma più difficile non avere dalla tua parte le… - nicola_vecchio : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #Puglia. I BORGHI MARINARI DELLA PUGLIA. BISCEGLIE. -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla tappa 21 del 103° Giro d'Italia ladigetto.it Buongiorno a tutti. Scusate la domanda, ma chi possiede il certificato DE000HV4FDM5 ha ricevuto la cedola?

A sicuro...in una situazione che richiederebbe (per tutti) una accelerazione sul Recovery Fund assistiamo a scaramucce per il bilancio europeo con l'effetto di rimandare ancora la non già immediata di ...

Lavoro per Energia Vasto

Trova le migliori offerte per Lavoro per Energia Vasto tra i 31 risultati mostrati. Cerchi più annunci per offerte di lavoro? Guarda tutti i risultati per Lavoro Vasto!

A sicuro...in una situazione che richiederebbe (per tutti) una accelerazione sul Recovery Fund assistiamo a scaramucce per il bilancio europeo con l'effetto di rimandare ancora la non già immediata di ...Trova le migliori offerte per Lavoro per Energia Vasto tra i 31 risultati mostrati. Cerchi più annunci per offerte di lavoro? Guarda tutti i risultati per Lavoro Vasto!