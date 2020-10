Bundesliga, pari tra Stoccarda e Colonia. Cinquina del Bayern, bene Lipsia e Dortmund. Tris del Leverkusen (Di martedì 27 ottobre 2020) Bundesliga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) – Bundesliga: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale. Bundesliga, i risultati della quinta giornata La quinta giornata di Bundesliga si apre con il pareggio tra Stoccarda e Colonia. Il Bayern Monaco ne fa cinque al Francoforte. 2-1 del Lipsia all’Hertha e 3-0 del Borussia allo Schalke 04. Colpo esterno del Monchangladbach, pari tra Union Berlino e Friburgo. Nelle sfide di domenica pari tra Werder Brema e Hoffenheim. 2-1 del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra BorussiaMonaco per il trionfo finale., i risultati della quinta giornata La quinta giornata disi apre con il pareggio tra. IlMonaco ne fa cinque al Francoforte. 2-1 delall’Hertha e 3-0 del Borussia allo Schalke 04. Colpo esterno del Monchangladbach,tra Union Berlino e Friburgo. Nelle sfide di domenicatra Werder Brema e Hoffenheim. 2-1 del ...

