Bundesliga, il Bayern insegue e il Lipsia consolida il primato (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un botta e risposta. Si chiude così la quinta giornata di Bundesliga. A guidare la classifica del campionato tedesco è il Lipsia – impegnato contro il Manchester United in Champions League – che consolida il primato dopo la vittoria per 2-1 ai danni dell’Herta Berlino, ormai a un passo dalla zona rossa. A inseguire ci sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund fermi a quota 12 punti. I bavaresi nel pomeriggio di sabato hanno confezionato una manita al Francoforte grazie alla tripletta del solito Lewandowski. Rispondono presente anche i gialloneri che, dopo la cocente sconfitta in Champions contro la Lazio, sono tornati a vincere con un rotondo 3-0 in casa contro lo Schalke 04. Foto: twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un botta e risposta. Si chiude così la quinta giornata di. A guidare la classifica del campionato tedesco è il– impegnato contro il Manchester United in Champions League – cheildopo la vittoria per 2-1 ai danni dell’Herta Berlino, ormai a un passo dalla zona rossa. A inseguire ci sonoMonaco e Borussia Dortmund fermi a quota 12 punti. I bavaresi nel pomeriggio di sabato hanno confezionato una manita al Francoforte grazie alla tripletta del solito Lewandowski. Rispondono presente anche i gialloneri che, dopo la cocente sconfitta in Champions contro la Lazio, sono tornati a vincere con un rotondo 3-0 in casa contro lo Schalke 04. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

