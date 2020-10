Bundesliga 2020 2021 | Leverkusen batte Augusta | doppietta di Alario nel 3-1

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Arriva una vittoria per il Bayernel monday night della quinta giornata della. In attesa di vedere all’opera le squadre nelle competizioni europee, ilsi libera dell’tra le mura amiche vincendo l’incontro odierno per 3-1. Super protagonistache su rigore al 16′ e con un gol al 74′ decide il match con unapersonale. In pieno recupero a segno anche Diaby mentre per l’gol di Caligiuri. Per ilsi tratta della seconda vittoria di fila, secondo ko consecutivo per gli ospiti.