Brillare da sola | il nuovo singolo de Le Deva | “Tra noi un rapporto di sorellanza Sanremo 2021? Abbiamo un brano da proporre”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Da venerdì 23 ottobre è in radio e in digitale “da” ilde Le, gruppo tutto al femminile formato da Greta Manuzi, Laura Bono, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro. “Il nostro bagaglio di vita ci caratterizza ed è da lì che dobbiamo cercare la nostra forza, senza paura di vivere in mezzo a tante stelle che brillano di luce propria. Con questa canzone speriamo di trasmettere un po’ di questa forza e di infondere coraggio per ritrovare la luce che possediamo da sempre ma che spesso fatichiamo a vedere!” Dal 2016 ad oggi con i loro brani Lehanno trattato temi significativi, per sostenere la parità dei diritti e l’uguaglianza tra le persone, di qualsiasi sesso, genere e ...