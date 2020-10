Briga si sposa: la proposta di nozze ad Arianna Montefiori (Di lunedì 26 ottobre 2020) Briga andrà a nozze con la fidanzata Arianna Montefiori. Il cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso via social il video della romantica proposta di matrimonio. Con lui in ginocchio, e sullo sfondo tutta Roma. «Ha detto sì», fa sapere, al settimo cielo, come commento allo scatto. Non ci sono ancora date ufficiali, ma è probabile che la cerimonia sarà nel 2021, quando l’emergenza sanitaria permetterà di festeggiare. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) Briga andrà a nozze con la fidanzata Arianna Montefiori. Il cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso via social il video della romantica proposta di matrimonio. Con lui in ginocchio, e sullo sfondo tutta Roma. «Ha detto sì», fa sapere, al settimo cielo, come commento allo scatto. Non ci sono ancora date ufficiali, ma è probabile che la cerimonia sarà nel 2021, quando l’emergenza sanitaria permetterà di festeggiare.

RVINZBERRY : NO AO MA IJ CHE SENSO BRIGA SI SPOSA MADONNA AIUTO SONO VECCHIA - xjsekhmet : RT @ZiaFraa: BRIGA SI SPOSA. E ci sta ancora chi lo shippa con persone improbabili. - pinaz_ : RT @ZiaFraa: BRIGA SI SPOSA. E ci sta ancora chi lo shippa con persone improbabili. - bui_kidsel : RT @ZiaFraa: BRIGA SI SPOSA. E ci sta ancora chi lo shippa con persone improbabili. - bui_kidsel : RT @chanvndIerbong: Fermi in che senso Briga si sposa oddio sono felicissima per lui -