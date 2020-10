Briga si sposa | la fidanzata Arianna Montefiori ha detto sì

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Con lo sfondo della Grande Bellezza tutta romanaha chiesto alladirlo. E lei ha accettato. L’ex di Amici di Maria De Filippi ha giocato bene le sue carte facendo un gesto elegante e romantico insieme. In ginocchio, con l’anello pronto e la Capitale come cornice per un giorno indimenticabile. Uomini e donne, Ludovica Valli ha lasciatodi Amici “Hasì – ha commentato lui – Per tutta la vita – ha replicato lei”. Lui impegnato nella sua carriera musicale, mentre lei è un’attrice sempre più sulla cresta dell’onda impegnata in fiction come Che Dio ci aiuti o L’isola di Pietro. Un amore che sembra andare sulla cresta dell’onda tra una ...