Bosnia Italia, cambia la sede del match di Nations League: il comunicato

La FIGC ha informato che la sede del match per la disputa di Bosnia-Italia è cambiato: ecco il comunicato della Federazione «Si giocherà allo stadio "Grbavica" di Sarajevo – mercoledì 18 novembre (ore 20.45) – la gara valida per la Nations League Bosnia Erzegovina-Italia, inizialmente in programma allo stadio "Bilino Polje" di Zenica. Altri tre impegni attendono la Nazionale nel mese di novembre. Dopo il trittico di ottobre, gli Azzurri affronteranno infatti un incontro amichevole e due validi per la Nations League. La prima gara in programma è l'amichevole con l'Estonia.

