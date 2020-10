Borussia Moenchengladbach-Real Madrid, Zidane: “Voglio rivedere la prestazione del Clasico” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Conosciamo la nostra situazione e sappiamo che gara dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di portare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Della gara contro il Barcellona dobbiamo portarci dietro l’atteggiamento e la prestazione. Il Borussia Moenchengladbach è una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare. E questo varrà per ogni altra gara“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane alla vigilia del match di Champions League contro i tedeschi. La notizia è il ritorno tra i convocati di Eden Hazard che parteciperà alla spedizione dei blancos per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: “Se sta con noi è perché sta ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Conosciamo la nostra situazione e sappiamo che gara dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di portare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Della gara contro il Barcellona dobbiamo portarci dietro l’atteggiamento e la. Ilè una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare. E questo varrà per ogni altra gara“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore delZinedinealla vigilia del match di Champions League contro i tedeschi. La notizia è il ritorno tra i convocati di Eden Hazard che parteciperà alla spedizione dei blancos per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: “Se sta con noi è perché sta ...

sportface2016 : #RealMadrid, le parole di #Zidane in conferenza stampa - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Falken conferma gli accordi di Borussia e Atletico: Per la stagione 2020/2021 la marca di pneum… - LeggendaAmbros1 : Breel Embolo, attaccante del Borussia Moenchengladbach vittima di offese di stampo razziale già condannate dal suo… - RSIsport : ? Breel Embolo vittima di insulti razzisti via social media. Il Borussia Mönchengladbach denuncia il fatto - Skysurfer72 : @pistoligno_gol Chi, quelli che le hanno prese dal Napoli e dalla Samp e quelli che le hanno prese dal Milan dal Bo… -