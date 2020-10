iconanews : Borsa. Europa chiude in forte calo, Francoforte perde il 3,71% - fisco24_info : Borsa. Europa chiude in forte calo, Francoforte perde il 3,71%: Parigi -1,90%, Londra -1,16% - CorriereQ : Borsa: Europa conferma calo dopo avvio Wall Street, Milano -1,1% - NSantarelli : RT @ansa_economia: Borsa: Europa conferma calo dopo avvio Wall Street, Milano -1,1%. Francoforte la peggiore, spread stabile a 128 punti #A… - ansa_economia : Borsa: Europa conferma calo dopo avvio Wall Street, Milano -1,1%. Francoforte la peggiore, spread stabile a 128 pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

In lieve calo Talgo che a Madrid termina a 3,100 euro con -0,015 (-0,48%) e Stadler Rail che in Svizzera chiude a 37,04 franchi svizzeri con -0,16 (-0,43%). Con la borsa di Toronto ancora aperta, ...pesanti soprattutto Wall Street e la Borsa tedesca zavorrata dal crollo di Sap (-20%)- Il possibile via libera Ue alle nozze Fca-Psa dà invece smalto al titolo di Elkann Avvio di settimana negativo ...