Borat, Sacha Baron Cohen: "Il matrimonio di Pamela Anderson finito per colpa del film"

La partecipazione di Pamela Anderson al primo Borat sarebbe costata cara all'attrice causando la fine del suo matrimonio col cantante Kid Rock.

Borat, uscito nel 2006, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, ma per la povera Pamela Anderson, apparsa nel film, è stato anche la causa della fine del suo matrimonio con Kid Rock come ha confermato lo stesso Sacha Baron Cohen. In una scena di Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, Sacha Baron Cohen si avvicina a Pamela Anderson durante un firmacopie con l'intento di metterla in un ...

