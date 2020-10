Bonus da 1000 euro per i lavoratori, l’annuncio del Governo (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Indennizzi da 1000 euro per i lavoratori”, arriva l’annuncio del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il Governo è pronto a varare il Decreto Novembre che darà sostegno alle attività fermate dall’ultimo Dcpm. Il provvedimento economico dovrebbe attestarsi ai 2 miliardi di euro e potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale già domani. (Continua..) Previsti un’ulteriore mensilità del reddito di emergenza, misure di sostegno al comparto agro-alimentare penalizzato dalla chiusura anticipata di bar e ristoranti, indennità mensile una tantum per i lavoratori stagionali e del mondo dello spettacolo. Nel Decreto ci saranno indennizzi a fondo perduto per il credito di imposta sugli ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Indennizzi daper i”, arriva l’annuncio del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Ilè pronto a varare il Decreto Novembre che darà sostegno alle attività fermate dall’ultimo Dcpm. Il provvedimento economico dovrebbe attestarsi ai 2 miliardi die potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale già domani. (Continua..) Previsti un’ulteriore mensilità del reddito di emergenza, misure di sostegno al comparto agro-alimentare penalizzato dalla chiusura anticipata di bar e ristoranti, indennità mensile una tantum per istagionali e del mondo dello spettacolo. Nel Decreto ci saranno indennizzi a fondo perduto per il credito di imposta sugli ...

