Bonucci, nessuna lesione muscolare: il comunicato della società (Di lunedì 26 ottobre 2020) nessuna lesione muscolare per Leonardo Bonucci. Lo scrive la Juventus in un comunicato ufficiale. Il difensore rischia di saltare il Barcellona Leggero sospiro di sollievo per Pirlo e la Juventus. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Leonardo Bonucci hanno escluso una lesione muscolare. A comunicarlo è stata la Juventus con una nota ufficiale: "Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Domani è già vigilia di Juve-Barça: il menu bianconero prevede allenamento in mattinata e conferenza stampa all'Allianz ...

