Bonucci, Atalanta-Ajax, Shakhtar-Inter, coronavirus e Cska Sofia: le notizie sportive del giorno (Di lunedì 26 ottobre 2020)

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Atalanta Dall'emergenza difesa della Juve alle ultime sulla Champions: ascolta le notizie del giorno La Gazzetta dello Sport Delusione Juventus, Pirlo sotto accusa. Il tecnico scuote i suoi

Sull’infortunio di Bonucci, ennesimo colpo a una difesa già tormentata dagli infortuni, il tecnico non ha voluto sbilanciarsi: “Valuteremo domani”. Se l’esordio in Champions League pareva aver dimostr ...

Pirlo: "Dobbiamo migliorare ed essere più determinati"

"Abbiamo atteso troppo nel primo tempo, anche se le migliori occasioni sono state le nostre. Però, non dobbiamo ogni volta prendere uno schiaffo per reagire". "Kulusevski? Veniva da sei partite consec ...

