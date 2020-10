Bollettino Covid-19 26 ottobre 2020 | 17 012 i nuovi casi | calo sensibile dei tamponi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo ildel Ministero della Salute, sono 17.012 idi-19 in Italia nelle ultime 24 ore, ma è crollato il numero di, scesi a 124.686 (contro i 161.880 delle 24 ore precedenti). I decessi aumentano di 141 unità (ieri erano stati 128). Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva, 76 in più rispetto a domenica, sale anche il tasso di positività che si attesta al 13,6%, con una crescita dello 0,5%. L’Alto Adige si allontana dal nuovo DPCM: cinema e teatri aperti, ristoranti chiusi dalle 22 Lombardia: 3570 positivi, 17 le vittime Scendono anche iin Lombardia, che nelle ultime 24 ore sono stati 3.570, di cui la metà nella provincia di Milano. Le nuove vittime sono 17. Campania: 16 ...

Sono 17.012, infatti, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore ... In forte aumento, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, anche i ricoveri ...In terapia intensiva aumentano ancora i ricoveri: 76 in più. Secondo l’ultimo bollettino dei dati Covid, il tasso di positività si attesta quindi al 13,6%, in crescita dello 0,5%. Sono 2.423 i nuovi ...