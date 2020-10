Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 26 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) La diffusione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 21.273 casi e 128 decessi: articolo in aggiornamento I nuovi contagi suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 93 i positivi su 1.315 processati nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre. Otto riguardano residenti in Puglia dove si trovano in isolamento e uno è residente in Veneto ma in isolamento a Palazzo San Gervasio. Degli 84 lucani, 15 sono di Potenza – il comune che registra maggiori positivita’ con 224 contagi in tutto – seguito da Genzano (8), Maratea ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) La diffusione dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 21.273 casi e 128 decessi: articolo in aggiornamento I nuovi contagi suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 93 i positivi su 1.315 processati nei giorni di sabato 24 e domenica 25. Otto riguardano residenti in Puglia dove si trovano in isolamento e uno è residente in Veneto ma in isolamento a Palazzo San Gervasio. Degli 84 lucani, 15 sono di Potenza – il comune che registra maggiori positivita’ con 224 contagi in tutto – seguito da Genzano (8), Maratea ...

