Bollettino Coronavirus | i dati ufficiali del 26 ottobre 2020

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: si registrano 17.012 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Dai, risultano 17.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 236.684 casi accertati da inizio epidemia. Idi oggi 26: Nuovi Casi 17012 su 78816 CT = 21.58% (ieri 21273 su 101876 = 20.88%) di cui 7583 CS = 45% • Guariti 2423 su 45870 tamponi di controllo (ieri 2086 su 60004) • Tamponi 124686 • Decessi 141 (ieri 128) • TI +73 (ieri +83, tot 1284 su 6458 posti = 19.9% ...

Forte incremento dei ricoveri ordinari, +991 (ieri +719), che sono ora 12.997 in tutto, e crescono ancora le terapie intensive, +76 (ieri +80), arrivando a 1.284 totali. È quanto emerge dal bollettino ...CATANIA - In calo nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Sicilia come in Italia ma a fronte di una diminuzione dei temponi processati. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della ...