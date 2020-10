Bollettino Coronavirus del 26 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) In data 26(con il solito calo dei dati post weekend) l’incremento nazionale dei casi è +3,23% (ieri +4,21%) con 542. 789 contagiati totali, 268.626 dimissioni/guarigioni (+2.423) e 37.479 deceduti (+141); 236.684 infezioni in corso (+14.443). Elaborati 124.686 tamponi (ieri 161.880); 17.012 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,64% (ieri 13,14%). Ricoverati con sintomi +991 (12.997); terapie intensive +76(1.284). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.570; Toscana 2.171; Campania 1.981; Lazio 1.698; Piemonte 1.625; Emilia Romagna 1.146; Veneto 1.129; Sicilia 568; Puglia 424; Liguria 419; Abruzzo 348; Friuli 334. In Lombardia curva +2,31% (ieri +3,87%) con 21.324 tamponi (ieri 32.285) e 3.570 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,7% (ieri 16,3%); 157.933 contagiati totali; ricoverati +133 (2.459); terapie intensive +11 (242); 17 decessi ...