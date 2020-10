Bollettino coronavirus 26 ottobre | i dettagli del contagio in Italia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi, 26, con l’aggiornamento riguardante l’epidemia da Covid-19 in. Ildel ministero della Salute di oggi, 26, registra 17.012 nuovi contagi, il numero dei decessi è 141 mentre i tamponi effettuati sono 24.686. Come sempre con il fine settimana vi è un numero più basso … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il Ministero della Salute ha diffuso come ormai quotidianamente i dati ufficiali riguardo la pandemia nel nostro Paese. Di seguito sono elencati i numeri dei contagi, dei morti, e dei ricoverati con ...Nel Lazio lunedì 26 ottobre sono 1698 i contagi di coronavirus, in aumento rispetto ai 1541 casi diagnosticati ieri. I morti sono 16, sei in più rispetto a ieri (erano dieci). Sono stati processati ...