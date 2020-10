Blitz antimafia dei carabinieri: arresti per traffico di sostanze stupefacenti (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’operazione, denominata ‘Araneo’, è stata eseguita dai carabinieri di Foggia coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti attiva su Foggia e provincia, Abruzzo e Molise è stata sgominata dai carabinieri nell’ambito di una operazione antimafia che ha portato all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’operazione, denominata ‘Araneo’, è stata eseguita daidi Foggia coordinati dalla Direzione distrettualedi Bari. Un’associazione per delinquere finalizzata alillecito diattiva su Foggia e provincia, Abruzzo e Molise è stata sgominata dainell’ambito di una operazioneche ha portato all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Blitz antimafia a Foggia. Smantellato traffico di droga: 16 arresti, tra cui uomini della 'Società'

