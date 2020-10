Bimbo autistico vaga per strada senza vestiti: arrestati i genitori (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un bambino di 2 anni è stato lasciato vagare solo in strada senza vestiti: le forze dell’ordine lo hanno trovato e arrestato i genitori. Un bambino autistico di 2 anni è stato lasciato vagare solo in strada nuda. I genitori, Molly Neal, 38 anni, e David Estrada, 37 anni, sono stati arrestati lunedì dopo che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un bambino di 2 anni è stato lasciatore solo in: le forze dell’ordine lo hanno trovato e arrestato i. Un bambinodi 2 anni è stato lasciatore solo innuda. I, Molly Neal, 38 anni, e David E, 37 anni, sono statilunedì dopo che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Hanno lasciato vagare solo in strada il figlio di 2 anni affetto da autismo. Molly Neal ... A prendersi cura del bimbo sono stati i vicini di casa che lo hanno portato nel loro appartamento allertando ...

