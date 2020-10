Biglietti dei treni impossibili da prenotare dal 13 Dicembre: paura del lockdown, ma arriva la spiegazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sui social in queste ore è dilagata la curiosità in merito all’impossibilità di acquistare su trenitalia e su Italo Biglietti a partire dal 13 Dicembre. In questa prima giornata di nuove restrizioni in seguito al nuovo dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’emergenza coronavirus, le preoccupazioni sono aumentate. In molti temono un secondo lockdown capace di coinvolgere il periodo natalizio, ecco perché quando gli utenti si sono ritrovati davanti ai siti sopracitati senza poter prenotare i Biglietti per la seconda metà di Dicembre, è subita partita la polemica sui social e si è gridato al complotto. trenitalia e Italo ... Leggi su trendit (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sui social in queste ore è dilagata la curiosità in merito all’tà di acquistare sutalia e su Italoa partire dal 13. In questa prima giornata di nuove restrizioni in seguito al nuovo dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’emergenza coronavirus, le preoccupazioni sono aumentate. In molti temono un secondocapace di coinvolgere il periodo natalizio, ecco perché quando gli utenti si sono ritrovati davanti ai siti sopracitati senza poterper la seconda metà di, è subita partita la polemica sui social e si è gridato al complotto.talia e Italo ...

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti dei Cremonese-Brescia, le modalità di rimborso dei biglietti CuoreGrigiorosso.com Ultima domenica di apertura al pubblico (fino alle 18.30, biglietto d’ingresso 10 euro) per la…

