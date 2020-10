Bielorussia, oltre 500 arresti nelle proteste contro il dittatore Lukashenko (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella manifestazione di ieri, 25 ottobre (l’undicesima domenica di fila), contro il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, 523 persone sono state arrestate, mentre 352 sono ancora rinchiuse in carcere in attesa che “le loro violazioni amministrative siano giudicate in tribunale”. A riferire alla stampa questi numeri è Olga Chemodanova, ministro dell’Interno di Minsk. “Generalmente i manifestanti hanno ignorato le misure di sicurezza – ha aggiunto – e hanno portato con sé bambini piccoli. Alcuni partecipanti hanno inoltre mostrato mancanza di rispetto per le forze dell’ordine”. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del dittatore dal Paese, al potere da 26 anni. Lukashenko è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella manifestazione di ieri, 25 ottobre (l’undicesima domenica di fila),il presidente bielorusso Aleksandr, 523 persone sono state arrestate, mentre 352 sono ancora rinchiuse in carcere in attesa che “le loro violazioni amministrative siano giudicate in tribunale”. A riferire alla stampa questi numeri è Olga Chemodanova, ministro dell’Interno di Minsk. “Generalmente i manifestanti hanno ignorato le misure di sicurezza – ha aggiunto – e hanno portato con sé bambini piccoli. Alcuni partecipanti hanno inmostrato mancanza di rispetto per le forze dell’ordine”. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni deldal Paese, al potere da 26 anni.è ...

lauraboldrini : Anche questo sabato, come fanno da oltre due mesi e mezzo, le donne sono in piazza per difendere la democrazia in… - zazoomblog : Bielorussia oltre 500 arresti nelle proteste contro il dittatore Lukashenko - #Bielorussia #oltre #arresti #nelle - italiaserait : Bielorussia, oltre 500 arresti nelle proteste contro il dittatore Lukashenko - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: La #Bielorussia: anche questa domenica migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il presidente #Lukas… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: La strage degli studenti in #Cameroon e in #Afghanistan, #Covid19 in #Europa, il cessate il fuoco nel #NagornoKarabakh , l… -