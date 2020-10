Berlino, parole Erdogan su Macron inaccettabili (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - Berlino, 26 OTT - Le parole del presidente turco Erdogan su Emmanuel Macron sono "diffamatorie e assolutamente inaccettabili". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, -, 26 OTT - Ledel presidente turcosu Emmanuelsono "diffamatorie e assolutamente". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in ...

(ANSA) - BERLINO, 26 OTT - Le parole del presidente turco Erdogan su Emmanuel Macron sono "diffamatorie e assolutamente inaccettabili". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert ...

