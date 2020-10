Benevento, Inzaghi: «Puniti da un capolavoro di Insigne» – VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Filippo Inzaghi ha commentato il gol di Lorenzo Insigne contro il Benevento: le dichiarazioni del tecnico giallorosso – VIDEO Filippo Inzaghi ha commentato la rete di Lorenzo Insigne che ha riaperto la partita tra Benevento e Napoli, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A (vinta dagli azzurri per 2-1). Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nella conferenza stampa post partita: «Siamo stati Puniti da un capolavoro di Insigne». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Filippoha commentato il gol di Lorenzocontro il: le dichiarazioni del tecnico giallorosso –Filippoha commentato la rete di Lorenzoche ha riaperto la partita trae Napoli, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A (vinta dagli azzurri per 2-1). Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nella conferenza stampa post partita: «Siamo statida undi». Leggi su Calcionews24.com

Max_Mogavero : Inzaghi rivede le sue scelte e il #Benevento sfiora l'impresa contro il #Napoli: evidentemente, le critiche della s… - sportli26181512 : Beneventomania: scelte di buonsenso e impostazione tattica coerente col contesto; caro Inzaghi, non erano solo chia… - tuttonapoli : VIDEO - Benevento, Inzaghi: 'Battuti da un capolavoro di Insigne, è un campione. La loro esultanza...' - Meoz88 : RT @gattusismo__: Io quando mi vedo un gol annullato per fuorigioco: ah va beh, che sfiga ci sta Juventino: eh ma questo non è calcio, all… - gattusismo__ : Io quando mi vedo un gol annullato per fuorigioco: ah va beh, che sfiga ci sta Juventino: eh ma questo non è calci… -