Belotti senza limiti | segna a raffica e mette Graziani nel mirino

Andrea Belotti sta segnando a raffica, più della sua stagione da record: il capitano granata mette nel mirino Graziani L'unica notizia positiva in questo inizio di stagione del Toro ha un nome e un cognome: Andrea Belotti. Cinque reti nelle prime quattro giornate, esattamente come nella stagione 2016-17, quella del suo primato granata di ventisei gol, ma addirittura meglio come distribuzione dei bersagli. Il capitano del Toro ha messo nel mirino i gemelli del gol Pulici-Graziani per diventare il miglior marcatore della storia granata. Il primo è saldamente al comando con 134 reti mentre il secondo si fermò a quota 97, Andrea adesso è salito a 84: gliene mancano tredici.

