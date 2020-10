Beautiful | anticipazioni USA | QUINN e SHAUNA | fine dell’amicizia? Ecco perché

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La differenza tra le puntate americane die quelle italiane si assesta attualmente attorno ai quattordici mesi e ciò purtroppo comporta che le storyline, quando arrivano sui nostri schermi, oltreoceano sono già finite. E dunqueche se nei prossimi mesi (per quanto riguarda noi italiani)Fulton rappresenterà una delle tante difficoltà che metteranno alla prova il matrimonio tra Ridge e Brooke Forrester, negli episodi che nei prossimi giorni andranno in onda negli Stati Uniti la madre di Flo potrebbe invece iniziare a ritrovarsi imbrigliata in un nuovo triangolo.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di martedì 27 ottobre 2020La questione sarà di natura sentimentale? Lo scopriremo col tempo, ma intanto saranno sicuramente le gesta di un uomo a ...