Beautiful anticipazioni | Thomas dopo l’incidente di sveglierà dal coma?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Cosa succederà nella puntata diin onda domani 27 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Un colpo di scena inaspettate in questi ultimi episodi: l’incidente diche è caduto con la sua macchina dalla scogliera. Come noi abbiamo visto però, anche se al momento nessuno lo sa, non si è trattato di un vero e proprio incidente. Infattiè stato in qualche modo costretto ad avere un certo tipo di guida visto che alle sue calcagna aveva Brooke. Ma questo al momento nessuno lo sa.è in…Ridge non sa che cosa aspettarsi mentre gli altri componenti della famiglia parlano di quello che sta accadendo al giovane ...