Basta stop&go sulla pelle delle imprese. Parla Manzocchi (Confindustria) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Forse ha ragione il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, quando in un mix tra mea-culpa e rassegnazione afferma che sì, qualcuno ha cantato vittoria sul Covid troppo presto e che due settimane fa era meglio starsene zitti. Il risultato è che oggi le imprese e le attività produttive debbono affrontare la più micidiale delle sfide: uno stop&go che si poteva benissimo evitare, se solo si avesse avuto in pizzico di lungimiranza in più. Dopo la Fase 1, con la fine del primo lockdown, sembrava tornata la luce. E ora, di Dpcm in Dpcm, mentre il Recovery Fund latita, si torna nel tunnel, facendo pagare dazio al ventre d'Italia, il ceto medio. Non si può pensare di andare avanti così, dice a Formiche.net Stefano Manzocchi, economista, docente di economia internazionale e capo ...

Ultime Notizie dalla rete : Basta stop&go Facebook dice basta: stop alle pubblicità contro i vaccini Everyeye Tech Diabete, stop alle complicanze con consulenze gratuite e cure efficaci

Due campagne di informazione per ridurre le conseguenze cardiovascolari e renali della malattia grazie a visite gratuite e nuovi approcci con opzioni terapeutiche più semplici ed efficaci ...

Dpcm: Federpesca, con stop ristoranti 45 mln i danni a pesca

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La chiusura anticipata dei ristoranti voluta dal Dpcm costerà al settore della pesca 45 milioni di euro, visto che determinerà un calo delle vendite di circa il 40%. Lo fa sape ...

