Basta notizie ansiogene | la gente ha bisogno di rassicurazioni

Mi dicono -e non stento a crederlo- che in questo periodo difficile vivano un grande successo maghi, astrologi e tutti coloro i quali ci raccontano il futuro, anche il giorno per giorno. Sui giornali sembra che la prima cosa che molti lettori vanno a leggere, è l'oroscopo, che ci dice come andranno le 24 ore. Non c'è da stupirsi. D'altra parte, non puoi collezionare solo notizie ansiogene che riguardano te, le tue amicizie e la tua famiglia. Tanto vale consolarsi con l'astrologo che ti dice "Vai tranquillo, il tuo segno è in una buona congiunzione astrale". Vi avviso: cercate di sapere, oltre al vostro segno, anche qual è l'ascendente, perché, come suol dirsi, una mano lava l'altra.

