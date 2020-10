(Di lunedì 26 ottobre 2020) Alla vigilia del debutto inball Champions League contro il Brose Bamberg, laLavoropiùdeve incassare la brutta notizia della perdita diper non meno di tre. Il centro della squadra di coach Meo Sacchetti si è procurato, durante il match contro l’Olimpia Milano, un’infrazione del capitello radiale dopo un contatto con Gigi Datome. Nel comunicato che riporta i tempi di recupero (tre, o anche quattro), laspecifica inoltre che il giocatore dovrà indossare un tutor protettivo per un periodo compreso tra i 7 e i 10 giorni. Fino a questo momento le sue medie sono di 10.8 punti, 9 rimbalzi e 4.4 assist in 28.4 minuti a gara. La formazione di coach Meo ...

OA_Sport : Basket: la Fortitudo Bologna perde Ethan Happ per almeno tre settimane - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #SerieA Milano resta imbattuta: una buona Fortitudo cede nella ripresa 71-82 - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #SerieA Milano resta imbattuta: una buona Fortitudo cede nella ripresa 71-82 - RassegnaZampa : #Basket #SerieA Milano resta imbattuta: una buona Fortitudo cede nella ripresa 71-82 - DCarriera : Basket, Lega A: l'Olimpia fa cinque su cinque, Fortitudo ko 82-71 - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Fortitudo

Caos nel basket italiano. Treviso Cantù è stata rinviata perché nella squadra brianzola ci sono cinque positivi (con sintomi e febbre) e i tamponi della mattina non hanno ...Alla vigilia del debutto in Basketball Champions League contro il Brose Bamberg, la Fortitudo Lavoropiù Bologna deve incassare la brutta notizia della perdita di Ethan Happ per non meno di tre settima ...