Basket, i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Gigi Datome MVP indiscusso, segnali dalla gioventù azzurra (Di lunedì 26 ottobre 2020) Meno numericamente importanti del solito, i segnali dall'Italia del campionato italiano che porta la 5a giornata di Serie A sono però importanti sotto diversi punti di vista, se non altro per l'aria decisiva di alcuni momenti delle partite di questo fine settimana. Il ruolo di MVP è tutto di Gigi Datome. E non si parla solo dei 16 punti con 3/4 sia da due che da tre con 5 rimbalzi, tre falli subiti e nessuno commesso per 21 di valutazione: è anche quando li ha messi a segno. Nella prima, vera partita complicata dell'Olimpia Milano, all'Unipol Arena contro la Fortitudo Bologna, è il sardo a trascinare i compagni verso la vittoria. Suoi i sette punti di fila che forzano l'allungo nel secondo quarto, sue tante piccole cose nell'arco ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori I migliori libri sul basket: NBA Jersey Stories, intervista all'autore NBAPassion.com GTG Pistoia Basket, negativi tutti i tamponi molecolari del Team Squadra

Ottima notizia in casa Pistoia Basket che, grazie alla negatività dell’intero Team Squadra, potrà riprendere già da oggi gli allenamenti La notizia che stavamo aspettando – e che speravamo di sentire ...

Basket: Pozzecco ammette la sconfitta, Venezia più brava

"Venezia è stata più brava". Così Gianmarco Pozzecco archivia la sconfitta per 99-92 rimediata al PalaTaliercio dalla Dinamo Banco di Sardegna contro la Reyer Venezia. (ANSA) ...

