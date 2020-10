Basket femminile, le migliori italiane della quinta giornata di A1. Matilde Villa brilla a Costa Masnaga, Carangelo certezza di Venezia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatici italiane della quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Matilde Villa: a Costa Masnaga è ormai esplosa una stella. La carta d’identità non recita ancora sedici anni, ma lei gioca come se fosse una campionessa affermata. Primo “ventello” (21) della carriera in A1 contro Empoli (aggiungiamo anche 7 rimbalzi), con i canestri decisivi per la rimonta e la vittoria delle lombarde. Predestinata! Debora Carangelo: una conferma di giornata in giornata. La Reyer ha trovato nella sua play un punto di forza imprescindibile e la ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andiamo a vedere quali sono state legiocaticiSerie A1 di: aè ormai esplosa una stella. La carta d’identità non recita ancora sedici anni, ma lei gioca come se fosse una campionessa affermata. Primo “ventello” (21)carriera in A1 contro Empoli (aggiungiamo anche 7 rimbalzi), con i canestri decisivi per la rimonta e la vittoria delle lombarde. Predestinata! Debora: una conferma diin. La Reyer ha trovato nella sua play un punto di forza imprescindibile e la ...

