Bari-Catania stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La settima giornata dellaoffrirà lo scontro tra, due piazze ‘calde’ e meritevoli di palcoscenici più prestigiosi. La tifoseria pugliese non potrà sostenere i propri beniamini, in quanto il match si svolgerà a porte chiuse e di conseguenza non sarà permessa la presenza di 1000 tifosi, come di consueto negli ultimi tempi. Il match andrà in scena oggi, lunedì 26 ottobre, a partire dalle ore 21.00: latelevisiva non sarà disponibile, sebbene saranno garantite trasmissioni insul sito ufficiale di Eleven Sports, così come tramite gli account social dell’emittente menzionata, tra i quali spicca Youtube. In alternativa, Sportface.it ...