Barcellona | Griezmann è un caso da 120 milioni

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il giornale "L'Equipe" gli ha dedicato un lungo articolo.è unda 120, i soldi che ilaveva speso nell'estate del 2019 per portarlo via dall'Atletico Madrid grazie ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Griezmann

Corriere dello Sport

Il giornale "L’Equipe" gli ha dedicato un lungo articolo. Griezmann è un caso da 120 milioni, i soldi che il Barcellona aveva speso nell’estate del 2019 per portarlo via dall’Atletico Madrid grazie ...La Juventus si interroga dopo i 9 punti conquistati nelle prime cinque partite di campionato, troppo poco per i Campioni d’Italia, che restano un cantiere aperto. Ma sul tavolo di Andrea Pirlo c’è ora ...