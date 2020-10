Barbara D’Urso, tubino nero in casa: la lavatrice la fa vestita così, la foto da urlo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Barbara D’Urso non perde mai l’occasione per mostrarsi. vestita o no, la nostra Carmelita accompagna le nostre giornate anche sui social. La conduttrice di Canale 5 è infatti sempre sexy, anche a 63 anni. A dimostrarlo sono i suoi continui scatti, che lasciano trapelare un fisico da urlo, capace di lasciare sempre senza parole i … L'articolo Barbara D’Urso, tubino nero in casa: la lavatrice la fa vestita così, la foto da urlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020)D’Urso non perde mai l’occasione per mostrarsi.o no, la nostra Carmelita accompagna le nostre giornate anche sui social. La conduttrice di Canale 5 è infatti sempre sexy, anche a 63 anni. A dimostrarlo sono i suoi continui scatti, che lasciano trapelare un fisico da, capace di lasciare sempre senza parole i … L'articoloD’Urso,in: lala facosì, ladaproviene da www.meteoweek.com.

realAGiacomini : RT @confundustria: Ogni volta che Barbara d'Urso dice 'siamo testata giornalistica' , 25 reporter nel mondo tentano il suicidio - Mirandola59 : RT @confundustria: Ogni volta che Barbara d'Urso dice 'siamo testata giornalistica' , 25 reporter nel mondo tentano il suicidio - FumoFumetti : RT @confundustria: 10 minuti fa su Canale5 Barbara d'Urso ha detto in diretta 'mi raccomando non affollate i Pronto Soccorsi, tranquilli pe… - SigSergio70 : RT @confundustria: 10 minuti fa su Canale5 Barbara d'Urso ha detto in diretta 'mi raccomando non affollate i Pronto Soccorsi, tranquilli pe… - pantana21 : @figliocomunista @confundustria Purtroppo di Barbara D'Urso muoiono tutti i giorni miliardi di cellule grigie. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera