Barbara D’Urso mette a tacere la Marchesa D’Aragona: “Sono sotto choc, qui conduco io e non sapevo di questi accordi” (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Scintille a Live Non è la D’Urso Come ogni domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Nell’ultima parte del format, partito dopo la mezzanotte, la padrona di casa Barbara D’Urso ha annunciato un servizio sulla Marchesa D’Aragona. Quest’ultima, però, non ha dato il tempo alla professionista napoletana di spiegare ed ha iniziato a dire davanti gli altri ospite di una specie di un accordo con gli autori del programma Mediaset. Di cosa si tratta? La Marchesa D’Aragona blocca Barbara D’Urso A Live Non è la D’Urso, la Marchesa D’Aragona ha bloccato Barbara D’Urso dicendo: “Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 ottobre 2020) Scintille a Live Non è la D’Urso Come ogni domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Nell’ultima parte del format, partito dopo la mezzanotte, la padrona di casaD’Urso ha annunciato un servizio sullaD’Aragona. Quest’ultima, però, non ha dato il tempo alla professionista napoletana di spiegare ed ha iniziato a dire davanti gli altri ospite di una specie di un accordo con gli autori del programma Mediaset. Di cosa si tratta? LaD’Aragona bloccaD’Urso A Live Non è la D’Urso, laD’Aragona ha bloccatoD’Urso dicendo: “Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che ...

CarlottaEsse : @Phillip78459377 @EmanueleGarbero @GrandeFratello Ahahah l'hanno massacrata pure da Barbara D'Urso ma di che parlia… - Ros240183 : E l’elicottero di Barbara D’Urso può aspettare - zazoomblog : Detto Fatto copia Barbara D’Urso il dettaglio non passa inosservato - #Detto #Fatto #copia #Barbara #D’Urso - nerobearRM : @dariofrance Il suo appello su Repubblica è un intervento disgraziatissimo. Per chi ha a cuore la cultura, è l'enne… - soloversacexme : RT @GiusCandela: Dalle 21.19 alle 00.11 D’Urso ha ottenuto 2.211.000 con il 10,57%, Fazio 2.071.000 e il 9,9%. In sostanza prendendo in con… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera