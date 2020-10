Avezzano, muore davanti al pronto soccorso tra le grida della moglie: “Fateci entrare” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tragedia ad Avezzano, dove un uomo di 70 anni, Enzo Di Felice, colpito da una grave crisi respiratoria, è morto nella propria auto all’ingresso del pronto soccorso, in attesa di essere ricoverato: si tratta del secondo caso nel giro di pochi giorni. Era in macchina davanti l’ospedale di Avezzano, Enzo Di Felice. Aspettava di … L'articolo Avezzano, muore davanti al pronto soccorso tra le grida della moglie: “Fateci entrare” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tragedia ad, dove un uomo di 70 anni, Enzo Di Felice, colpito da una grave crisi respiratoria, è morto nella propria auto all’ingresso del, in attesa di essere ricoverato: si tratta del secondo caso nel giro di pochi giorni. Era in macchinal’ospedale di, Enzo Di Felice. Aspettava di … L'articoloaltra le: “Fateci entrare” proviene da leggilo.org.

