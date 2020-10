Avellino, testa alla Turris: cinque assenze per il tecnico Braglia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non c’è tempo per riposarsi, dopo la vittoria con la Casertana. L’Avellino, mercoledì pomeriggio alle 15, sfiderà la Turris al Partenio-Lombardi. Gara rinviata lo scorso 27 settembre per impraticabilità di campo. In caso di vittoria i lupi volerebbero al comando della classifica del girone C di LegaPro. Il tecnico Piero Braglia dovrà fare i conti con cinque assenze: Ciancio dovrà scontare un turno di squalifica assenti anche i vari Fella, Errico, Rizzo, e Silvestri (out ancora per la positività al Covid). Quest’ultimi assenti perché non tesserati al tempo del rinvio, al pari di Tascone della Turris. L’Avellino ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non c’è tempo per riposarsi, dopo la vittoria con la Casertana. L’, mercoledì pomeriggio alle 15, sfiderà laal Partenio-Lombardi. Gara rinviata lo scorso 27 settembre per impraticabilità di campo. In caso di vittoria i lupi volerebbero al comando della classifica del girone C di LegaPro. IlPierodovrà fare i conti con: Ciancio dovrà scontare un turno di squalifica assenti anche i vari Fella, Errico, Rizzo, e Silvestri (out ancora per la positività al Covid). Quest’ultimi assenti perché non tesserati al tempo del rinvio, al pari di Tascone della. L’...

TernanaNews : Serie C/C - Vittorie per Avellino e Ternana, Fere in testa - ottopagine : Avellino, Adamo: 'Pronti i pasticcini, ma testa alla Turris' #Avellino - irpiniatimes1 : Us Avellino, Adamo: “Contento per il gol. Ma adesso testa alla Turris” - sportavellino : Avellino, Adamo: 'Non pensiamo alla classifica, ora testa alla Turris' - TernanaNews : Serie C/C - Vittorie per Avellino e Ternana, Fere in testa -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino testa Avellino, testa alla Turris: cinque assenze per il tecnico Braglia anteprima24.it Casertana: dimenticare Avellino. E domenica si torna al “Pinto” contro la Turris

Un punto in tre partite. Bottino magro per la Casertana in quello che era il primo “tour de force” della stagione. Doppio ko in trasferta con Teramo ed Avellino; pari interno col Catanzaro. Ma se nell ...

Serie C, i derby vanno ad Avellino e Paganese

26/10/2020 - Domenica non troppo positiva per le squadre campane di serie C. Vincono solo Avellino e Paganese, nei derby rispettivamente con Casertana e Turris, quest'ultima sconfitta a sorpresa nel p ...

Un punto in tre partite. Bottino magro per la Casertana in quello che era il primo “tour de force” della stagione. Doppio ko in trasferta con Teramo ed Avellino; pari interno col Catanzaro. Ma se nell ...26/10/2020 - Domenica non troppo positiva per le squadre campane di serie C. Vincono solo Avellino e Paganese, nei derby rispettivamente con Casertana e Turris, quest'ultima sconfitta a sorpresa nel p ...