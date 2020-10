“Attenti alla luna piena”. Oroscopo dal 26 ottobre al 1 novembre: le previsioni segno per segno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Eccoci giunti all’Oroscopo dell’ultima settimana di ottobre, quella che va da lunedì 26 a domenica 1 novembre 2020. I due argomenti a cui siamo nettamente più interessati sono Amore e Lavoro, ma anche indagare la fortuna che ci regaleranno i pianeti non è da meno. Ecco allora l’Oroscopo settimanale 26 ottobre – 1 novembre: le previsioni segno per segno. Partiamo con l’Ariete, a cui Paolo Fox ha assegnato 3 stelle. La settimana vi mette di fronte a qualche disturbo ancora per colpa della presenza di Marte negativo, una raccomandazione: prova a non polemizzare. Molto dipende dalla persona che hai come partner, ma tu prova ad evitare le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Eccoci giunti all’dell’ultima settimana di, quella che va da lunedì 26 a domenica 12020. I due argomenti a cui siamo nettamente più interessati sono Amore e Lavoro, ma anche indagare la fortuna che ci regaleranno i pianeti non è da meno. Ecco allora l’settimanale 26– 1: leper. Partiamo con l’Ariete, a cui Paolo Fox ha assegnato 3 stelle. La settimana vi mette di fronte a qualche disturbo ancora per colpa della presenza di Marte negativo, una raccomandazione: prova a non polemizzare. Molto dipende dpersona che hai come partner, ma tu prova ad evitare le ...

AnselmoCassiel : RT @TerreImpervie: Fusaro e accoliti tentano di mettere cappello sui fatti di Napoli e Roma.... non c'erano (Fusaro manco c'era alla loro '… - persanellaborsa : RT @ailgamar: Attenti ad aver sempre ragione che poi vi rimane incastrata in fondo alla gola. - Professor_Pop : Egregio Ministro @dariofrance, ho letto motivazioni per chiudere #teatri. Anche i #luoghidiculto sono edifici di st… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: 'Attenti alla crisi sociale. Isoliamo malavita e ultrà che sfruttano i disperati' - Donatel17146041 : @attenti_al Forse non bisognava dare troppo potere alla Libia ( questo grazie alla Francia) -

Ultime Notizie dalla rete : “Attenti alla Corsa alla Champions League, le squadre favorite Fortune Italia