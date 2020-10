"Attenti alla crisi sociale. Isoliamo malavita e ultrà che sfruttano i disperati" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Luca Fazzo L'ex procuratore: in piazza a Napoli anche l'ala antagonista. Linea dura con chi soffia sul fuoco Linea dura con chi soffia sul fuoco. Affrontare i problemi delle categorie messe in ginocchio dal Covid, far sentire la solidarietà concreta del resto del paese, ma anche mandare loro un messaggio chiaro: se non espellete chi strumentalizza la vostra proposta rischiate di danneggiarvi irreparabilmente. Queste sono le risposte di Armando Spataro, 43 anni di magistratura sulle spalle, alle immagini arrivate in questi giorni da Napoli, con la protesta dei commercianti trasformata in guerriglia urbana. Come si affronta la repressione penale di reati che sono figli della disperazione? «I reati sono reati. Il contesto in cui vengono commessi, le motivazioni che ne hanno spinto gli autori, non sono irrilevanti: servono a valutare l'intensità della colpa, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Luca Fazzo L'ex procuratore: in piazza a Napoli anche l'ala antagonista. Linea dura con chi soffia sul fuoco Linea dura con chi soffia sul fuoco. Affrontare i problemi delle categorie messe in ginocchio dal Covid, far sentire la solidarietà concreta del resto del paese, ma anche mandare loro un messaggio chiaro: se non espellete chi strumentalizza la vostra proposta rischiate di danneggiarvi irreparabilmente. Queste sono le risposte di Armando Spataro, 43 anni di magistratura sulle spalle, alle immagini arrivate in questi giorni da Napoli, con la protesta dei commercianti trasformata in guerriglia urbana. Come si affronta la repressione penale di reati che sono figli della disperazione? «I reati sono reati. Il contesto in cui vengono commessi, le motivazioni che ne hanno spinto gli autori, non sono irrilevanti: servono a valutare l'intensità della colpa, ...

