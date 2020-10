Atalanta, infortunio De Roon: quanto starà fermo il centrocampista (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Marten De Roon contro l’Ajax: si profila un lungo stop per il centrocampista Gian Piero Gasperini si trova costretto a rinunciare ad uno dei perni della sua formazione. Il centrocampista olandese Marten De Roon, infatti, dovrà stare fermo per un problema all’adduttore. Secondo quanto riportato da Sky Sport si preannunciano dalle due alle tre settimane di stop. Domani dovrebbe esserci Mario Pasalic al suo posto, accanto a Remo Freuler contro l’Ajax. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’di Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Marten Decontro l’Ajax: si profila un lungo stop per ilGian Piero Gasperini si trova costretto a rinunciare ad uno dei perni della sua formazione. Ilolandese Marten De, infatti, dovrà stareper un problema all’adduttore. Secondoriportato da Sky Sport si preannunciano dalle due alle tre settimane di stop. Domani dovrebbe esserci Mario Pasalic al suo posto, accanto a Remo Freuler contro l’Ajax. Leggi su Calcionews24.com

