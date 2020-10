Atalanta, i convocati per l'Ajax: torna Gollini (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO - Dopo più di due mesi e mezzo Pierluigi Gollini ritorna fra i convocati dell' Atalanta . Il portiere venticinquenne di Poggio Renatico si era infortunato gravemente al ginocchio sinistro dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO - Dopo più di due mesi e mezzo Pierluigirifra idell'. Il portiere venticinquenne di Poggio Renatico si era infortunato gravemente al ginocchio sinistro dopo ...

CorriereQ : Atalanta, c’è anche Gollini tra i convocati per l’Ajax - Pall_Gonfiato : Ecco l'elenco dei convocati da Gian Piero #Gasperini - zazoomblog : Champions: Atalanta; Gollini torna tra i convocati - #Champions: #Atalanta; #Gollini #torna - sportli26181512 : #Atalanta, i convocati per l'Ajax: torna Gollini: Il portiere si era infortunato ad agosto con l'Inter… - sportli26181512 : Convocati Atalanta: torna Gollini, out De Roon: Sono 23 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista del match di d… -