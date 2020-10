Atalanta, Gasperini: 'De Roon non ci sarà' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una partita per tante risposte. La Champions chiama, l'Atalanta deve rispondere: dopo il 4-0 nella prima partita in Danimarca, battere l'Ajax, sconfitto al debutto dal Liverpool, significherebbe non ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una partita per tante risposte. La Champions chiama, l'deve rispondere: dopo il 4-0 nella prima partita in Danimarca, battere l'Ajax, sconfitto al debutto dal Liverpool, significherebbe non ...

CalcioRepublic : #ChampionsLeague domani c’è #AtalantaAjax Ecco le probabili formazioni e le parole di #Gasperini - GoalItalia : Gasperini ritrova Gollini ??? Il portiere è stato convocato per #AtalantaAjax ? Era assente da quasi tre mesi ?? ?… - sportli26181512 : Convocati Atalanta: torna Gollini, out De Roon: Sono 23 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista del match di d… - UEFAcom_it : ?? Le parole di #Gasperini alla vigilia della sfida all'#Ajax ??? #UCL | #Atalanta @Atalanta_BC - Dalla_SerieA : Gasperini: 'L'Ajax è forte, ma l'Atalanta può metterlo in difficoltà' - -