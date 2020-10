Atalanta-Ajax, i convocati di Gasperini: c’è Gollini, out De Roon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro l’Ajax. Out De Roon Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro l’Ajax. Indisponibile Marten De Roon. PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini DIFENSORI: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer CENTROCAMPISTI: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata, Diallo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani contro l’. Out DeGian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani sera contro l’. Indisponibile Marten De. PORTIERI: Rossi, Sportiello,DIFENSORI: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer CENTROCAMPISTI: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata, Diallo Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Atalanta-Ajax, ten Hag: 'Non voglio parlare di eventuale sconfitta, ma loro sono forti. Huntelaar? Non ci sarà': Il… - Pall_Gonfiato : #TenHag in conferenza stampa - yoshi5477 : RT @UEFAcom_it: ?? Le parole di #Gasperini alla vigilia della sfida all'#Ajax ??? #UCL | #Atalanta @Atalanta_BC - CorriereQ : Atalanta, c’è anche Gollini tra i convocati per l’Ajax - Pall_Gonfiato : Ecco l'elenco dei convocati da Gian Piero #Gasperini -