“Assembramenti per il tampone all’ospedale di Crema, vi sembra normale?”: la video-denuncia del consigliere regionale M5s (Di lunedì 26 ottobre 2020) Assembramento all’ospedale di Crema durante l’effettuazione dei tamponi. Sia all’esterno sia all’interno del tendone-ambulatorio adibito allo screening si sono registrate lunghe file in mattinata. È senza parole il consigliere regionale del M5s, Marco Degli Angeli, per il “forte disservizio” subito da chi è costretto a fare il tampone nel nosocomio Cremasco. Il maggior numero di persone in fila si è registrato alle 10.30. Ci è voluta addirittura la polizia locale per sedare gli animi, con persone in attesa da ore, ed evitare che la situazione degenerasse. “Un cittadino – racconta Degli Angeli, che ha diffuso un video su quanto è successo – ha segnalato che il suo biglietto era il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Asmento all’ospedale didurante l’effettuazione dei tamponi. Sia all’esterno sia all’interno del tendone-ambulatorio adibito allo screening si sono registrate lunghe file in mattinata. È senza parole ildel M5s, Marco Degli Angeli, per il “forte disservizio” subito da chi è costretto a fare ilnel nosocomiosco. Il maggior numero di persone in fila si è registrato alle 10.30. Ci è voluta addirittura la polizia locale per sedare gli animi, con persone in attesa da ore, ed evitare che la situazione degenerasse. “Un cittadino – racconta Degli Angeli, che ha diffuso unsu quanto è successo – ha segnalato che il suo biglietto era il ...

matteosalvinimi : Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramen… - BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - BrunoVespa : L’ingresso a cinema e teatri non procura assembramenti. Se si uscisse divisi per file come in aereo si lascerebbe r… - ilfattovideo : “Assembramenti per il tampone all’ospedale di Crema, vi sembra normale?”: la video-denuncia del consigliere regiona… - LuciaLaVita1 : RT @Lorellastelle: Avete rotto i coglioni con gli autobus pieni zeppi e, ora che vogliono reintrodurre una d.a.d. più forte ( per ridurre a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Assembramenti per La rivoluzione nella biglietteria grazie a blockchain Fortune Italia